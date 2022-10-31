Лондон, 31 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Беженку с территории б. УССР потребовали выслать на родину жители Великобритании после того, как она обвинила в рабстве приютившую её семью. Об этом 30 октября сообщает The Mirror.

Плакат в европейском городе «Беженцы, добро пожаловать»

Беженка, проживавшая в доме у жительницы Акфилда Ханны Дебенхэм, обвинила хозяйку дома в рабстве после того, как та попросила гостью вымыть посуду и убирать за собой. Как пояснила британка, женщина с ребёнком, прибывшая с территории б. УССР, даже не пыталась выполнять хоть какую-то домашнюю работу.

Беженка обратилась в полицию, и после этого сотрудники начали проверку, в итоге ситуацию пришлось разбирать в суде. Британку, приютившую беженку, оправдали, но история вызвала широкий резонанс.

Большинство жителей Британии, обсуждая историю с беженкой, предлагали выслать её домой за неблагодарность и ложные обвинения. Кроме того, британцы отмечали, что подобные случаи заставляют всё чаще отказываться от предоставления жилья беженцам, несмотря на то, что правительство платит за это пособие владельцам жилья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании устроивший ДТП пьяный беженец с территории б. УССР предпринял попытку оправдаться конфликтом у себя на родине.