Москва, , 08:22 — REGNUM Авария с участием нескольких автомобилей произошла в Москве на 44-м километре МКАД. Об этом 31 октября сообщает Департамент транспорта российской столицы в своём телеграм-канале.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«На внутренней стороне 44-го км МКАД (перед развязкой с Киевским шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент на месте аварии работают сотрудники столичных оперативных служб, которые уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

Кроме того, отмечается, что в результате ДТП заняты три полосы из шести, в связи с чем движение транспорта в этом районе осложнено и потому рекомендуется объезжать этот участок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Алтайского края сообщила подробности ДТП с пассажирским автобусом, случившегося в Романовском районе близ населенного пункта с. Закладное.