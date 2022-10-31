Кишинёв, , 08:22 — REGNUM Мэр Кишинёва Ион Чебан обвинил правящую партию в Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) в распространении листовок с ложной информацией о нём. Это заявление градоначальник сделал 30 октября в своём телеграм-канале.

Ион Чебан Privesc.Eu Moldova

В качестве подтверждения мэр столицы выложил фотографию, на который якобы активистка правящей партии раздаёт агитационные материалы. Также он опубликовал снимок листовки.

«ПДС распространяет сотни тысяч порочащих меня листовок. Незаконное финансирование напечатанной лжи — возмутительно. У изданий нет тиража, также не указано кто, где и за какие деньги их печатает», — написал Чебан.

Он напомнил, что ПДС победила на выборах с лозунгом о борьбе с коррупцией. Мэр заявил, что обратится в прокуратуру, Центризбирком и налоговую службу, чтобы там проверили законность действий и финансирования партии. Также о случившемся были уведомлены международные организации.

Напомним, следующие выборы мэра Кишинёва должны пройти осенью 2023 года. Между Чебаном и центральными властями идёт противостояние. В частности, мэром недовольны из-за того, что протестующим согласовывают проведение акций.

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