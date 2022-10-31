Бразилиа, 31 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. С победой на выборах президента Бразилии поздравил кандидата от Партии трудящихся Лулу да Силву премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом 31 октября канадский политик написал в Twitter.

DonkeyHotey Джастин Трюдо

«Народ Бразилии высказался. Я с нетерпением жду начала сотрудничества с Лулой да Силвой по укреплению партнёрства между нашими странами», — написал Трюдо.

Он добавил, что рассчитывает на сотрудничество с новым главой Бразилии в области защиты окружающей среды.

Напомним, 30 октября в Бразилии прошёл второй тур выборов, в ходе которого Лула да Силву победил действующего президента страны Жаира Болсонару.