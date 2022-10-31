Уфа, , 08:17 — REGNUM Закон о границах Башкирии подписал глава региона Радий Хабиров. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Герб Башкирии Bashkortostan.ru

Сообщается, что закон о границе с Оренбургской областью подвел итог работы по уточнению границ Башкирии с соседними регионами. Башкирия граничит с шестью субъектами Российской Федерации.

«С пятью из них ранее мы уже завершили все необходимые процедуры, и теперь урегулировали все вопросы с нашим шестым соседом — Оренбургской областью. Вопросов было немало. Какие-то участки состояли на кадастровом учете обоих субъектов, где-то территория была юридически закреплена за одним субъектом, а фактически использовалась жителями другого. На сегодня разногласий между нами нет», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республики Константина Толкачева.

По его словам, уточнение границы имеет как юридическую значимость, так и экономическую необходимость.

«Четкое описание границ между субъектами Российской Федерации с включением информации в Единый государственный реестр недвижимости упрощает ведение хозяйственной деятельности и положительно сказывается на инвестиционной привлекательности регионов», — пояснил Толкачев.

Сообщается, что также был подписан закон о границах отдельных муниципалитетов, согласно которому в Иглинском районе Башкирии меняются границы Калтымановского и Иглинского сельсоветов, устраняется их пересечение с границами села Алаторка и земельными участками граждан.

«Уточнение границ внутри республики и наведение порядка в административно-территориальном устройстве позволяет нам эффективнее вовлекать земельные ресурсы в хозяйственный оборот», — отметил спикер госсобрания Башкирии.

Он сообщил, что границы села Алаторка расширяются, в результате появится свыше 350 новых земельных участков.

«Эту землю можно будет использовать как для индивидуального жилищного строительства, в том числе для строительства социального жилья, так и для коммерческих целей», — добавил он.

Сообщается, что территории Иглинского сельсовета площадью 1,37 га перешла к Калтымановскому сельсовету, а часть территории Калтымановского сельсовета площадью 0,31 гектара включена в состав Иглинского сельсовета.

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