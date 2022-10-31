Хабаровск, , 08:14 — REGNUM В Хабаровском крае экономика не ослаблена санкциями. Об этом заявил 31 октября губернатор региона Михаил Дягтерёв, подчеркнув, что объёмы производства на краевых предприятиях выросли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Положительная динамика наблюдается во всех ключевых для края отраслях промышленности. В том числе, в судостроении прирост составил более 175%, в производстве машин и оборудования — 145%, в добыче металлической руды — 114,8%. Только в гражданском авиастроении темпы стали ниже.

«Не сбываются надежды наших западных коллег по глубокому спаду производства в России. В авиастроении — временная логичная пауза, связанная с накоплением и ожиданием отечественных комплектующих, в том числе двигателя ПД-8 для SuperJet-New. После его сертификации пойдет ускоренное наращивание производственных темпов. И это в цифрах однозначно отразиться», — отметил Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия края выпускают зимние спальные мешки, армейские палатки, элементы обмундирования военнослужащих (балаклав и нательного белья), аптечки экстренной помощи, а также намерены начать производить тактические высокопроходимые вездеходы для военных целей.