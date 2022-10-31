Киев, 31 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Киеве и ряде центральных областей бывш. УССР звучит сигнал воздушной тревоги, сообщили 31 октября киевские власти.

Тревога

Из опубликованной киевским минцифры онлайн-карты следует, что сигналы тревоги слышны жителям Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей. Звучат сирены и в оккупированной противником части Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью в 12 регионах б. УССР объявили воздушную тревогу.