Воздушную тревогу объявили в Киеве и центральных областях б. УССР
Киев, 31 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Киеве и ряде центральных областей бывш. УССР звучит сигнал воздушной тревоги, сообщили 31 октября киевские власти.
Тревога
Из опубликованной киевским минцифры онлайн-карты следует, что сигналы тревоги слышны жителям Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей. Звучат сирены и в оккупированной противником части Запорожской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ночью в 12 регионах б. УССР объявили воздушную тревогу.