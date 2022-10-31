Татарск, Новосибирская область, 31 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя новосибирского управления Виталию Зарипову представить доклад об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Mosgorzdrav.ru Скорая помощь

«В результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи пострадали шесть человек, трое из них медицинские работники. Они госпитализированы в тяжелом состоянии, — напомнили в ведомстве. — По предварительным данным, виновником аварии является водитель легкового автомобиля. Медосвидетельствование выявило в его крови алкоголь».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске ночью 30 октября произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Для установления всех обстоятельств произошедшего инициирован вопрос о передаче материалов по факту ДТП из органов внутренних дел в производство следователей регионального СК России.

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