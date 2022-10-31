Пекин, 31 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Дружеские отношения между народами России и Китая постоянно укрепляются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

F-jurist.ru Флаги России и Китая

«В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития, обмены и сотрудничество в различных областях продолжают углубляться, дружба между двумя народами непрерывно укрепляется», — заявил Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы.

По его словам, российско-китайское сотрудничество имеет глубокий потенциал и широкие возможности.