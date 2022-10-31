Минск, , 08:10 — REGNUM В случае провокации со стороны киевского режима против белорусских пограничников власти Белоруссии дадут на это адекватный ответ. Об этом 30 октября заявил глава Госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Флаг Белоруссии © ИА REGNUM

«Как только какая-то провокация будет в нашу сторону, пограничников, будет адекватный ответ. Мы люди миролюбивые, но в обиду себя не дадим. Они тоже понимают, что если пойдут к нам, могут получить по зубам», — сказал он.

Также Лаппо уточнил, что в течение последнего времени у пограничников Белоруссии изменился характер несения службы на южных границах страны.

«За всю историю современной Беларуси мы никогда не охраняли границу, где идет на сопредельной стороне военный конфликт, где в приграничье оружие, вооруженные силы. Конечно, мы перестроили охрану границы… Конечно, мы туда перебросили резервы», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября белорусские военные записали ответ военнослужащим киевского режима, которые ранее призвали белорусов не участвовать в спецоперации России.