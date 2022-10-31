Пекин, , 08:08 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили три абсолютно новых вида растений рода недотрог и опубликовали соответствующие исследования в международном журнале Phytotaxa, сообщает агентство Синьхуа.

Китай. Горы. Пейзаж Peggy_Marco

В число находок входит два вида Impatiens yaojiapingensis и Impatiens longyangensis, которые были обнаружены в горах Галингун в провинции Юньнань на юго-западе страны, согласно данным команды ученых из Уханьского ботанического сада при Китайской академии наук. Третий новый вид Impatiens piufanensis был найшен в горах Улиншань в центральном Китае.

Китай является одной из тех стран, которая обладает богатейшим представительством недотрог, коих насчитывается приблизительно 350 видов. Почти три четверти из них являются эндемиками для Китая. В основном они распространены в юго-западных горных района страны.