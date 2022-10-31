Ирбит, Свердловская область, 31 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Стоимость проезда в общественном транспорте вырастет сразу в двух городах Свердловской области. Подорожание произойдёт с 5 ноября, следует из постановления Региональной энергетической комиссии.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

Тарифы вырастут в Среднеуральске, Ирбите и Верхней Пышме. В Ирбите и Среднеуральске проезд подорожает с 21 до 25 рублей. В Верхней Пышме — с 25 до 27 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость проезда могут увеличить и в Екатеринбурге, если Региональная энергетическая комиссия примет новые тарифы.