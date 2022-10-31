Джакарта, , 08:07 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии в Сеуле (Южная Корея), сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«Глубоко опечален известием о трагической давке в Сеуле. Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих близких», — написал Джоко Видодо в своем аккаунте в Twitter.

Президент заявил, что Индонезия скорбит вместе с народом Южной Кореи и желает раненым скорейшего выздоровления.

Напомним, число погибших на мероприятии в честь Хэллоуина возросло до 151 человека, еще 82 получили ранения. Власти Южной Кореи заявляют, что число погибших, вероятно, возрастет, учитывая критическое состояние некоторых больных. Большинство жертв были подростками.