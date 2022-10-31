Хабаровск, , 08:07 — REGNUM Меры поддержки предприятий Хабаровского края, которые работают в том числе с целью обеспечить мобилизованных резервистов всем необходимым, обсудили власти региона. Компании уже выпускают зимние спальные мешки, армейские палатки, аптечки экстренной помощи, балаклавы, бельё для бойцов и намерены начать производить тактические высокопроходимые вездеходы для военных целей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе правительства края.

Боевой багги. АРМА 2017 Андрей Черкасский © ИА REGNUM

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В реестре организаций оборонно-промышленного комплекса региона находятся 33 компании, отметила первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова.

«С каждым предприятием нужно работать адресно, относиться очень внимательно к его запросам. Там, где требуется восполнение трудовых ресурсов, переобучим и переподготовим специалистов. Или привлечем из других регионов страны, в том числе за счет действия соответствующих федеральных программ. Такой опыт у нас есть», — отметил губернатор региона Михаил Дягтерёв.

Как сообщало ИА REGNUM, производство специальных печей длительного горения для отапливания палаток военнослужащих запустили в Якутии. Такие печи могут поддерживать тепло в течение трёх-шести часов на одной закладке дров и способны прогревать помещение площадью 60 кв. м.