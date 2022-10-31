Уагадугу, , 08:05 — REGNUM По меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения боевиков на военную колонну на востоке Буркина-Фасо, сообщили в пресс-службе вооруженных сил этой африканской страны.

Солдат армии Буркина Фасо Army.mil

Атака была совершена 29 октября в провинции Гурма. Колонна состояла из солдат и ополченцев. Еще четверо военнослужащих получили ранения, а одиннадцать — пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября вооруженные боевики напали на одну из армейских баз на севере Буркина-Фасо и убили 10 солдат. Кроме того, 50 военнослужащих пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Буркина-Фасо 60 военных были убиты и ранены при нападении боевиков