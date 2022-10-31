Стрежевой, Томская область, 31 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала 44-летняя жительница города Стрежевой. Женщина потеряла 6,4 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Pictures of Money Инвестиции

По её словам, увидев в сети рекламу брокерской компании, она оставила заявку на обратный звонок. Перезвонивший менеджер предложил потерпевшей создать аккаунт на сайте компании, затем скинул ссылку на уже зарегистрированный личный кабинет, после чего убедил пополнить счёт на 100 евро.

«После первой операции женщина дополнительно перевела 440 000 личных сбережений, после чего взяла кредит на сумму 3 000 000 рублей, которые также внесла на счёт «своего» личного кабинета», — рассказали в ведомстве.

Через несколько недель горожанка получила первый «доход» в размере 80 тыс. рублей. Это убедило женщину в надёжности компании, после чего она взяла ещё один кредит на 3 млн рублей и перевела на счёт личного кабинета.

Подозрения у стрежевчанки возникли лишь спустя месяц, когда при попытке вывести 8 тыс. евро, «сотрудник компании» заявил о необходимости внесения комиссии в размере 1,4 млн рублей. Тогда женщина решила посмотреть отзывы о компании в сети, которые оказались негативными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томске перед судом предстал 21-летний сообщник мошенников, в обязанности которого входило забирать деньги у жертв и передавать их организаторам. Всего за март–апрель 2022 года группе удалось похитить у 13 пенсионеров более 2,3 млн рублей.

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