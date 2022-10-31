Пекин, 31 октября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Последний оставшийся в живых член группы добровольцев-механиков времен войны, известной как Наньянские добровольцы, скончался в возрасте 96 лет в городе центрального подчинения Чунцине, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Китайские солдаты в военно-транспортном самолёте

Наньянские добровольцы включали около 3200 китайских водителей и механиков из-за рубежа, живших в странах Юго-Восточной Азии, которые сплотились вокруг известного бизнес-пионера и филантропа Чэнь Цзягэна в 1939 году во время войны против японской агрессии.

Цзян родился в индийской Калькутте в 1927 году, а родиной его предков были китайский Гуандун. Во время войны он вступил в ряды Наньянских добровольцев, чтобы дать отпор японским фашистам. После образования нового Китая Цзян стал солдатом НОАК, а после того, как он покинул армию, переехал жить в Юнчуань, где работал в транспортной компании города.

С 1939 по 1942 год Наньянские волонтеры перевезли 500 000 тонн военных грузов и более 15 000 автомобилей, а также множество гражданских грузов по дороге Юньнань — Мьянма, из них более 1000 человек погибли.