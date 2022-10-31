Чебоксары, , 08:02 — REGNUM В Чувашии 31 октября началось со снегопада. Ожидается, что осадки в республике будут идти почти неделю и может установиться временный снежный покров. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях распространили спасатели и правоохранители.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам синоптика-любителя, 31 октября в республику после прохождения холодного фронта начала поступать арктическая воздушная масса, что приведёт к понижению температуры до — 10 градусов мороза на высоте облаков. Это означает, что осадки в Чувашии будут в виде снега или мокрого снега.

Авто проекта «Погода в Чувашии» считает, что хотя осадков не ожидается много, но они будут идти практически всю неделю, поэтому может установиться небольшой снежный покров. По ночам столбики термометров будут опускаться до «минусовых» значений, а днём подниматься до нулевой отметки.

По предварительным прогнозам, существенного потепления уже не будет.

По сведениям спасателей, утром 31 октября местами по республике ожидается переход температуры воздуха от нулевой отметки в сторону «минусовых» значений, на дорогах — гололедица.

В управлении напоминают, что в условиях опасных метеорологических явлений увеличиваются риски переохлаждения для населения. Кроме того, могут наблюдаться аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, а также нарушения электроснабжения и рост количества техногенных пожаров из-за повышенных нагрузок на сети электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM , в ГИБДД Чувашии просят жителей быть максимально осторожными, снижать скорость движения и увеличивать интервал и дистанцию. Также правоохранители призывают по возможности отказаться от загородных и дальних поездок.