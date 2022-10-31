Луганск, , 07:59 — REGNUM Вооружённые формирования нацистского режима Киева обстреляли города Алчевск и Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 31 октября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО HIMARS pentagon.mil

Отмечается, что обстрел Сватово со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 04:08 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено одна ракета из РСЗО HIMARS.

Также указывается, что в 05:33 бандеровские формирования выпустили по Алчевску две ракеты из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чувашии к акции по поддержке российских солдат присоединились техникумы. Студенты вместе с педагогами шьют тёплые вещи для солдат и вяжут носки.