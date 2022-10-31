с. Закладное, , 07:58 — REGNUM Прокуратура Алтайского края сообщает подробности ДТП с пассадирским автобусом, случившегося сеголня, 31 октября, в Романовском районе близ населенного пункта с. Закладное.

Алтайский край. ДТП с пассадирским автобусом близ населенного пункта с. Закладное. Прокуратура Алтайского края

Сошел с трассы автобус, следовавший по маршруту «Благовещенка — Барнаул». В автобусе находились девять человек, двое из них пострадали.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа, прокурором Романовского района организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.

Также контролируется ход проводимой процессуальной проверки. На место происшествия выехал прокурор Романовского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Бийском районе Алтайского края в результате столкновения легкового автомобиля и бензовоза погибли женщина и четверо детей

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