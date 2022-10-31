Татарск, Новосибирская область, , 07:58 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко будет лично контролировать ход расследования происшествия о сбитом шестилетнем ребёнке в Татарске. Об этом сообщается в телеграм-канале детский омбудсмен.

Дорога Алиса Агранат © ИА REGNUM

«Направлены запросы в соответствующие ведомства с целью оперативного разбирательства всех обстоятельств, причин сложившейся ситуации и принятия мер в отношении виновников, — говорится в официальном сообщении. — Будем взаимодействовать с правоохранительными органами и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Татарского района. Версия о том, что ребёнка сбил депутат, никак не может повлиять на расследование по поводу нахождения виновных в этой аварии. Виновный должен быть наказан вне зависимости от его статуса и положения».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 октября депутат Татарского района Сергей Мамонтов на машине переехал шестилетнего ребёнка и, пожав плечами, уехал, не оказав ему помощи. Сейчас ребёнок находится в реанимации, его состояние врачи оценивают, как стабильно тяжёлое.

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