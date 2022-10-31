Пекин, , 07:56 — REGNUM Китайские ученые развернули на месте научную экспериментальную станцию на морском дне, предназначенную для проведения автономных научных исследований без экипажа в морских глубинах, сообщает 29 октября Китайская академия наук.

На дне pirates-life.ru

Исследователи на борту исследовательского судна «Таньсо-2» с использованием пилотируемого подводного аппарата «Шэньхай Юнши» развернули станцию во время своей экспедиции. Судно вернулось в порт Санья провинции Хайнань на юге Китая.

Станция представляет собой глубоководную систему, созданную в Китае за последние годы. Она станет центром проведения различного рода беспилотных экспериментов, а данные будут доступны различным химическим и биологическим центрам и прочим платформам для дальнейшей обработки.

Исследователь Центра глубоководной инженерии при Академии наук Китая Чэнь Цзюнь заметил, что традиционные морские методы исследования подразумевают изъятие образцов с морского дна и передачу их лабораториям. Проведение же исследований на месте позволит избежать повреждений образцов или потери их из-за условий окружающей среды.