Веллингтон, 31 октября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Правительство Новой Зеландии вводит санкции в отношении 14 российских граждан, а также в отношении семи организаций, представляющих оборонный сектор России и СМИ, объявила журналистам новозеландский премьер-министр Нанаия Махута.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По ее словам, в числе лиц, которые попали под ограничения, оказались «руководители и акционеры компаний, производящих вооружения». Кроме того, санкции затронули некоторых представителей военизированных формирований, связанных с частной военной компанией «Вагнер».

Махута отметила, что рестрикции распространились и на информационное агентство News Front, которое базируется в Крыму. Санкции заключаются в запрете посещать Новую Зеландию. Кроме того, самолеты указанных лиц больше не имеют права использовать воздушное пространство страны, а морские суда — заходить в новозеландские порты. Операции с имуществом и денежные счета лиц, которые попали под ограничения, будут заморожены.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября власти Канады расширили свой санкционный список против России, введя рестрикции в отношении еще 35 российских граждан.