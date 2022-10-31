Пекин, 31 октября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Поздравительную телеграмму направил лидер КНР Си Цзиньпин в Россию по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы. Текст послания приводит 31 октября Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

В телеграмме китайский лидер отметил, что организация с момента своего создания придерживалась концепции дружбы с Китаем и внесла огромный вклад в укрепление взаимоотношений между народами двух стран.

«В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития, обмены и сотрудничество в различных областях продолжают углубляться, дружба между двумя народами непрерывно укрепляется», — сказано в послании.

Си Цзиньпин подчеркнул важность и значение дружеских связей между двумя странами и отметил, что у российско-китайской дружбы есть огромные перспективы. Лидер Китая выразил надежду на то, что Общество российско-китайской дружбы будет и в дальнейшем способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между народами России и КНР.