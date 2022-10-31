Москва, , 07:47 — REGNUM В России нужно создать такую инфраструктуру, при которой военный будет военным всю жизнь, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кургинян отметил, что в плане ядерной эскалации, пока речи о наращивании активности не идет.

«Вот когда возобновятся испытания на Новой земле или где-то еще, вот тогда процесс войдет в новую фазу. И мы посмотрим, что будет дальше. Пока что этого нет, слава богу, пока что мы этот этап не прошли. Дальше возникает вопрос, что же мы будем делать с ребятами, которые вернутся с войны. Ну скажите! У меня люди там воюют девятый год, это не Великая Отечественная, то другая война. Значит мы должны создавать каким-то образом инфраструктуру, при которой военный будет военным вечном», — заявил Кургинян.

По его словам, военный не должен уходить на пенсию, он должен становиться наставником или кем-то еще. И должна быть создана военная частная периферия, где будет работать наставник, и которая будет мощнее, чем государственная. То же самое должно происходить в аналитических центрах, а также с разведками.