Чебоксары, , 07:46 — REGNUM В столице Чувашии возбуждено уголовное дело по факту убийства собаки и угрозах убийства в отношении чебоксарки. Собаку забили насмерть палкой на глазах у хозяйки. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД по городу Чебоксары.

Дама с собакой Алексей Колчин © ИА REGNUM

Обратившаяся в полицию 52-летняя чебоксарка рассказала, что 62-летний сосед убил её собаку во время прогулки. Женщина сообщила, что вышла гулять с двумя питомцами и, пока отвлеклась на вторую собаку, услышала визг первой. По словам чебоксарки, сосед бил животное палкой, а при попытке остановить ударил её по ногам и грозил прибить вторую собаку.

Жительница также рассказал, что подозреваемый грозил ножом её 27-летней дочери, которая приехала после происшествия и постучалась в квартиру соседа.

В полиции сообщают, что мужчина сознался в преступлении: по его словам, которые приводят правоохранители, причиной стало неприязненное отношение к животному. Экспертиза показала, что собака умерла от полученных травм после ударов палкой.

Пожилому чебоксарцу предстоит пройти психиатрическую экспертизу. В отношении негр возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») и ст. 119 УРФ («Угроза убийством»).

Напомним, что ранее Чувашии на общественное обсуждение внесён законопроект, предполагающий возможность установления дополнительных требования к содержанию домашних животных.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее на выставке животных в Алатыре управление Россельхознадзора по Чувашии выявила признаки жестокого обращения с животными. Материалы проверки переданы в полицию. По фактам, усматривающим возможный состав преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), материалы проверки переданы в полицию.

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