Лос-Анджелес, США, , 07:46 — REGNUM Кинокомикс «Чёрный Адам» продолжает лидировать в кинопрокате США, во вторые выходные показов (28-30 октября 2022 года) он собрал в домашнем кинорынке ещё $27,7 млн. Информация была опубликована 31 октября на портале Box Office Mojo.

Дуэйн Джонсон в фильме «Чёрный Адам» Кадр из трейлера

Стоит отметить, несмотря на то, что кинокомикс режиссёра Жауме Кольет-Серры вновь занял первое место, сумма его кассовых сборов в США снизилась более чем в два раза по сравнению с премьерными выходными (тогда картина собрала $67 млн). При этом сумма общемировых сборов «Чёрного Адама» составила уже более $250,1 млн.

Второе место в топ-5 занял ромком «Билет в рай» собравший в США за обозначенный период ещё $10 млн. Таким образом, его общая сумма сборов в США составила $85,6 млн, а в мире — $119,3 млн. Третья строчка рейтинга досталась фильму ужасов «Зловещий свет» (Prey for the Devil; $7 млн), четвёртая — хоррору «Улыбка» ($92,3 млн; $185,9 млн). Последнее место в топ-5 заняла лента «Хэллоуин заканчивается» ($60,3 млн, $94,6 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что первое место в прокате России и СНГ заняла лента «Сердце Пармы». Следующие три места в топ-5 заняли новые российские картины.

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