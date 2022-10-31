Красноярск, 31 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Красноярском крае из-за загрязнения реки Мина проводится проверка деятельности золотодобывающих организаций на территории Партизанского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Золотодобытчик

«В ходе авиаобследования выявлено, что ООО «Среднеманское» при добыче золота осуществляет сброс стоков из дренажного канала без очистки в реку Мина. На месте отобраны пробы природных и сточных вод до окончания шлейфа мутности в целях расчёта ущерба, — уточнили в ведомстве. — По требованию прокурора предприятие на месте незамедлительно исключило дальнейшее загрязнение водного объекта. По результатам исследований прокуратурой будет принят весь комплекс мер реагирования».

Отмечается, что проверки проходят с привлечением специалистов контролирующих органов и организаций.