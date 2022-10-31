Черлакский район, Омская область, , 07:44 — REGNUM В Омской области перед судом предстанет руководитель Черлакского лесхоза по обвинению в халатности при тушении пожара, из-за которого пострадал детский лагерь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Лесной пожар

По данным следствия, 16 апреля фигурант получил сигнал о лесном пожаре, однако не организовал отправку огнеборцев к месту возгорания. Меры к тушению пожара были предприняты только после второго сообщения.

Прибывшие на место пожарные не смогли остановить огонь, поскольку не обеспечили создание заградительных минерализованных полос по всему периметру детского оздоровительного лагеря «Юбилейный».

«Часть сотрудников оказалась на месте тушения пожара несвоевременно, отсутствие должной проверки противопожарного инвентаря и транспорта привело к тому, что на момент тушения лесного пожара один трактор вышел из строя, а второй находился на отдаленном расстоянии», — отметили в ведомстве.

В результате лесной пожар перекинулся на детский лагерь, нанеся ущерб на сумму более 7 млн рублей. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в Черлакский районный суд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области из-за лесного пожара пострадал детский лагерь