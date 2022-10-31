Благовещенск, , 07:42 — REGNUM В городах Амурской области экстренно устраняют последствия обильного снегопада. Обильные осадки выпали в Тынде, Свободном, Зее, Сковородино, Прогрессе, Ерофее Павловиче и других населённых пунктах северной и центральной части региона, сообщают 31 октября местные СМИ.

Снегопад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: В Приамурье ждут циклон со снегом и ветром

По информации синоптиков, циклоном Приамурье накроет с 31 октября по 2 ноября. Усилится ветер, будут идти дожди и снегопад.

По сведениям Госавтоинспекции, в регионе участились ДТП. В том числе, аварии произошли в Свободном и Прогрессе.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологи заранее предупреждали амурчан о циклоне. В том числе на дорогах прогнозировали появление гололёда.