Москва, , 07:36 — REGNUM Россия не может вмешиваться армией в конфликт в Армении до тех пор, пока не разберется с киевским режимом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«На этом этапе у нас есть один конкретный региональный театр военных действий, и других, пока мы тут не победим, быть не должно. Точка. Поэтому, больше других быть не может. Вот когда там победим, потом будет суп с котом. Но навряд ли мы верим в то, что на стратегическом длинном интервале американцы не захомутают Турцию… Достаточно еще чему-то включиться там, и вся эта реальность рухнет в бездну, пока мы не создадим новую», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что контрактная армия как таковая еще не является профессиональной. А России нужна сверхпрофессиональная трехмиллионная армия для новой ситуации, и плевать сколько это стоит, потому что если ее не будет, то не будет ничего. Кроме того, России нужен соответствующего уровня военно-промышленный комплекс.