Москва, 31 октября 2022, 07:36 — REGNUM Россия не может вмешиваться армией в конфликт в Армении до тех пор, пока не разберется с киевским режимом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также отметил, что контрактная армия как таковая еще не является профессиональной. А России нужна сверхпрофессиональная трехмиллионная армия для новой ситуации, и плевать сколько это стоит, потому что если ее не будет, то не будет ничего. Кроме того, России нужен соответствующего уровня военно-промышленный комплекс.