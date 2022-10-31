Сан-Паулу, Бразилия, 31 октября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Тысячи сторонников избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы вышли на улицы крупнейших бразильских городов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, чтобы отметить победу своего кандидата на прошедших 30 октября выборах главы государства, сообщает издание G1.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

По итогам второго тура голосования, политик заручился поддержкой 50,9% избирателей. Его соперником был действующий президент страны Жаир Болсонару, который набрал 49,1% голосов. Лула да Силва был главой Бразилии с 2003 года по 2010 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Джо Байден поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на президентских выборах. После объявления итогов голосования избранный президент Бразилии заявил, что бразильские власти в первую очередь должны победить голод и социальное неравенство в стране.