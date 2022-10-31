Улан-Удэ, , 07:30 — REGNUM В Бурятии 1 ноября взвоют системы экстренного оповещения населения — по республике пройдут учебные запуски для проверки работоспособности системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Система оповещения. Громкоговорители cbs_fan

По словам руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Александра Степанова, электросирены будут запущены с 11:00 до 11:15 по местному времени для передачи сигнала с голосовым сопровождением «Внимание всем! Проводится проверка системы оповещения».

«Речевой сигнал повторяется 3 раза. Уважаемые жители и гости республики, просим вас не паниковать и соблюдать спокойствие. Сигналы тревоги учебные», — призвал чиновник.

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