Нью-Йорк, США, , 07:27 — REGNUM Трое детей и молодой мужчина погибли в результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке. Об этом 30 октября сообщила газета New York Post.

Пожар Niklas Freidwall

Информация о пожаре поступила спасателям рано утром 30 октября. Загорелась одна из квартир в жилом доме в округе Бронкс, в квартире проживала семья с тремя детьми. На момент пожара дома находился мужчина и дети.

Отмечается, что пожарным удалось вытащить из дома 22-летнего молодого человека и его десятимесячную дочь, оба были в бессознательном состоянии. Им провели реанимационные мероприятия, но результатов они не дали, пострадавшие скончались.

Также погибли ещё двое мальчиков десяти и 12 лет. По свидетельствам соседей было предварительно установлено, что дети приходились братьями молодому человеку.

Пожар в жилом доме удалось ликвидировать через час после получения сигнала о возгорании. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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