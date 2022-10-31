Санкт-Петербург, 31 октября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Памятно-траурные мероприятия проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в седьмую годовщину теракта в небе над Синайским полуостровом в Египте, когда 31 октября 2015 года был взорван российский самолет, летевший рейсом 7K-9268 из Шарм-эль-Шейха в Петербург, и погибли 224 человека.

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориал памяти жертв теракта над Синаем

Напомним, через 23 минуты после взлета из египетского аэропорта на борту лайнера Airbus А321 сработало заложенное террористами в багажном отсеке взрывное устройство. Самолет разрушился в воздухе, его обломки и тела людей упали на землю в Синайской пустыне. Погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семь членов экипажа. В числе погибших были 136 жителей Санкт-Петербурга и 48 жителей Ленинградской области, жители еще девяти регионов России, а также граждане Белоруссии б. УССР.

В седьмую годовщину трагедии, ровно в 7:14 (время взрыва) в Храме Димитрия Солунского на улице Адмирала Черокова в Петербурге началась поминальная панихида.

С 09:30 до 10:00 на Серафимовском мемориальном кладбище Петербурга состоится лития и возложение цветов и венков от близких, друзей, представителей власти и заинтересованных организаций к мемориалу «Сложенные крылья».

Мемориал «Сложенные крылья» установлен на братской могиле, где были захоронены несколько сотен фрагментов тел погибших, так и оставшиеся неопознанными. На этом месте возведен монумент с фотографиями всех жертв теракта.

Далее родственники и близкие погибших следуют в Ленинградскую область на Румболову гору к мемориалу «Сад памяти», посвященному всем жертвам теракта, где правительство Ленинградской области с 12:00 до 13:00. проводит памятное мероприятие.

Причиной трагедии, по данным ФСБ России, стал теракт, ответственность за который взяла на себя международная террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным российских властей, организаторы теракта были уничтожены российскими военными на территории Сирии.

О погибших петербуржцах, жителях Ленобласти и других регионов читайте в материале 2016 года: Годовщина катастрофы над Синаем: «Когда-то этот страшный сон закончится…»