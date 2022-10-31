Чебоксары, 31 октября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Чувашии к акции по поддержке российских солдат присоединились техникумы. Студенты вместе с педагогами шьют тёплые вещи для солдат и вяжут носки. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве образования.

Денис Абрамов ИА REGNUM Тёплые носки для солдат

В республике в учреждениях среднего профессионального образования стартовала акция «Шьём для наших», в рамках которой студенты и педагоги шьют и вяжут одежду для военнослужащих.

«Впереди холода, а тёплые вещи с родной земли не дадут воинам замёрзнуть даже в самый сильный мороз», — сказал глава минобразования Чувашии Дмитрий Захаров.

Студенты Чебоксарского профессионального колледжа имени Н. В. Никольского вяжут тёплые носки для солдат, а в Цивильском аграрно-технологическом техникуме шьют толстовки, первую партию которых планируют передать военнослужащим в начале ноября. По словам одной из студенток, с этими изделиями «мы передаём солдатам тепло наших рук, благодарность за их мужество». Материалы для пошива закуплены на благотворительные деньги.

Как сообщало ИА REGNUM , первыми в Чувашии начали вязать тёплые носки для призывников и военнослужащих бабушки из Моргаушского района. Их почин подхватили ветераны в Чебоксарах: ранее члены совета ветеранов Московского района города связали более 100 пар шерстяных носков.

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