Санкт-Петербург, 31 октября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти поступил иск о несостоятельности, ответчиком в котором выступает российский актив компании Nissan, — ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». Заявление суд пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление было подано региональной общественной организацией инвалидов «Отрада» 29 октября 2022 года. Сумма претензий в карточке дела не фигурировала. Между тем в реестре юридически значимых событий «Отрада» ранее сообщала о наличие долга, подтверждённого решением суда, на сумму свыше 36 млн рублей.

В ЕГРЮЛ компания-ответчик фигурирует с 2006 года с основным видом деятельности — производство автотранспортных средств. Её владельцами в базе пока числятся три иностранных юрлица — французское «Ниссан Аутомотив Юроп», швейцарское «Ниссан Интернешенл Са» и нидерландское «Ниссан Мотор Партс Центр Б. В», но в октябре 2022 года Минпромторг России заявил о передаче актива в госсобственность. После переоформления доли акционером будет подведомственное министерству юрлицо — ФГУП «НАМИ».

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По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» получила выручку в размере 100,2 млрд рублей против 98,6 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль 2021 года составляла 2,9 млрд рублей против убытка прошлого года в размере 2,2 млрд рублей.

Напомним, ранее иск о несостоятельности от своего кредитора получило также и ООО «Ивановский станкостроительный завод», на котором трудятся порядка 300 человек.