Москва, 31 октября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Фильм «Сердце Пармы» Антона Мегердичева уже четвёртую неделю лидирует в прокате России и СНГ. Об этом 30 октября сообщил портал «Кинобизнесс сегодня».

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Согласно предварительным и неофициальным данным за прошедшие выходные (27-30 октября 2022 года) сумма кассовых сборов картины Мегердичева составила 77,1 млн рублей, таким образом, «Сердце Пармы» собрало в России уже более 557,2 млн рублей. Следующие места в топ-5 заняли три новых российских фильма: приключенческий боевик «Либерея: Охотники за сокровищами» (сумма сборов в дебютные выходные — 71,3 млн рублей), «Грозный папа» (43,8 млн рублей) и «Большое путешествие: Специальная доставка» (40 млн рублей).

Что касается западных картин, то последнее место в рейтинге занял кинокомикс «Чёрный Адам», который показывали лишь в 129 кинотеатрах СНГ (за исключением России и Белоруссии). Во вторые выходные проката фильм режиссёра Жауме Кольет-Серры собрал 28,9 млн рублей, общая сумма сборов составила 121,2 млн рублей.

Напомним, премьера фильма «Сердце Пармы» состоялась 6 октября 2022 года. В реализации проекта, в частности, участвовали Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Елена Ербакова, Федор Бондарчук, Владимир Епифанцев, а также покойный Сергей Пускепалис, погибший в ДТП 20 сентября 2022 года.