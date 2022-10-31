Кызыл, , 07:17 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг назначил бывшего министра информатизации и связи республики Айдына Чюдюка зампредом правительства по внутренней политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зампред правительства Тувы Айдын Чюдюк Телеграм-канал Владислава Ховалыга

По словам руководителя субъекта, чиновник значительно нарастил опыт госслужбы за последние годы, проработав на важных позициях. До своего назначения он руководил службой советников главы региона и координировал деятельность внутриполитического блока.

«Поэтому, опираясь на его практику, поддержал инициативы и планы в качестве руководителя данного направления. В рамках действующего законодательства в ближайшее время внесу кандидатуру А. А. Чюдюка для согласования в Верховный Хурал (парламент) РТ», — добавил Ховалыг.