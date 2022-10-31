Кызыл, 31 октября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг назначил бывшего министра информатизации и связи республики Айдына Чюдюка зампредом правительства по внутренней политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Владислава Ховалыга Зампред правительства Тувы Айдын Чюдюк

По словам руководителя субъекта, чиновник значительно нарастил опыт госслужбы за последние годы, проработав на важных позициях. До своего назначения он руководил службой советников главы региона и координировал деятельность внутриполитического блока.

«Поэтому, опираясь на его практику, поддержал инициативы и планы в качестве руководителя данного направления. В рамках действующего законодательства в ближайшее время внесу кандидатуру А. А. Чюдюка для согласования в Верховный Хурал (парламент) РТ», — добавил Ховалыг.