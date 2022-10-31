Москва, 31 октября 2022, 07:17 — REGNUM Россия должна вернуться к плановым показателям в экономике и отбросить рыночную химеру, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что никакая система не может существовать, опираясь только на рынок как безальтернативность. Противопоставление рыночной системы командно-административной является полным безумием, поскольку по сути план является аналогом центральной нервной системы, а рынок — вегетативной. Никакое существо без мозга существовать не может, значит сторонники «рынка» выступают за то, чтобы мозг был в Вашингтоне.