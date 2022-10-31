Миасс, Челябинская область, 31 октября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области гражданам разослали фейковые повестки о призыве по частичной мобилизации. Об этом говорится на странице городского военкомата в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«В нашем городе появились повестки по мобилизации, которые никаким образом не относятся к военному комиссариату города Миасс Челябинской области! Будьте внимательны!!!» — говорится в сообщении.

В случае возникновения сомнений граждане могут обратиться в военкомат лично или позвонить по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинская область выполнила план по призыву по частичной мобилизации. В связи с этим она завершена. А ещё раньше о выполнении плана и об окончании мобилизационных мероприятий президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны России Сергей Шойгу.