Чебоксары, , 07:13 — REGNUM В Ульяновской области из-за гололёда и похолодания объявлен жёлтый уровень опасности. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

Спасатели предупреждают, что днём 31 октября на дорогах ожидается образование гололедицы, местами гололёд. В связи с этим объявлен жёлтый уровень опасности, который означает, что стихия потенциально опасна.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 октября температура снова опустится ниже нуля, выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели призывают жителей выбирать правильную обувь, избегать обледенелых участков и территорий с наклонной поверхностью, передвигаться по покрытым льдом улицам медленно.

В ведомстве напоминают, что на трассах в ненастье ухудшается видимость и повышается скользкость дороги, поэтому водителям следует быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и по возможности отказаться от дальних поездок.

Как сообщало ИА REGNUM , погодная шкала состоит из четырёх цветов (по нарастающей): зелёного, жёлтого, оранжевого и красного.