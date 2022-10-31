Чебоксары, 31 октября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области из-за гололёда и похолодания объявлен жёлтый уровень опасности. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Спасатели предупреждают, что днём 31 октября на дорогах ожидается образование гололедицы, местами гололёд. В связи с этим объявлен жёлтый уровень опасности, который означает, что стихия потенциально опасна.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 октября температура снова опустится ниже нуля, выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели призывают жителей выбирать правильную обувь, избегать обледенелых участков и территорий с наклонной поверхностью, передвигаться по покрытым льдом улицам медленно.

В ведомстве напоминают, что на трассах в ненастье ухудшается видимость и повышается скользкость дороги, поэтому водителям следует быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и по возможности отказаться от дальних поездок.

Как сообщало ИА REGNUM , погодная шкала состоит из четырёх цветов (по нарастающей): зелёного, жёлтого, оранжевого и красного.