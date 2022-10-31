Кемерово, 31 октября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Спецоперация была начата, потому что уже невозможно было терпеть. Такое мнение высказал ветеран угольной промышленности, полный кавалер знака «Шахтёрская слава» из Кузбасса Владимир Бобров.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Прежде думай о Родине, потом о себе, — сказал Бобров. — Донбасс весь в крови. Восемь лет уже люди плачут. Сейчас мобилизация идёт. Очень много добровольцев в военкоматах. А кто отлынивает, тем вообще позор, я бы вообще их из страны выгонял сразу. Стыдно мне за них. Мы должны победить. Победа будет за нами».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении в стране частичной мобилизации.

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