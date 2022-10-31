Мехико, , 07:10 — REGNUM Очаг высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 выявили на ферме в мексиканском штате Нуэво-Леон возле границы с США, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства Мексики.

Куры skeeze

На объекте, который расположен в районе Монтеморелос, содержатся около 60 тысяч птиц. В министерстве объявили, что в связи с ситуацией на ферме введен карантин.

При этом информация о том, сколько птиц подверглось заражению и какое количество особей планируется уничтожить, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября агентство Reuters распространило сведения о том, что в США в 2022 году из-за вспышки мутирующего птичьего гриппа погибло рекордное число кур и индеек — 47 млн птиц.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 340 тысяч кур