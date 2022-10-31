Москва, 31 октября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Запад ведет войну с человеком и его внутренней свободой, превращая его в машину удовольствия для того, чтобы затем полностью уничтожить как вид, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Создается некая машина… она избегает боли и стремится к удовольствию. Это все, это весь человек. Если эта необходимость воцарится не только в Соединенных Штатах, но и на планете, человечество исчезнет. Все остальные вещи, все эти перверсии — это же вторично, это деградация Рима, деградация античной цивилизации, это часть смерти», — заявил Кургинян.

По его словам, вопрос заключается в том, способна ли Россия противопоставить цивилизации смерти живую жизнь. Из произведений Достоевского, которого цитировал президент России Владимир Путин на форуме «Валдай», западные спецслужбы взяли на вооружение проект «Великий инквизитор» или «Блаженное дитя», который имеет иезуитские корни. И этот проект вошел в практику западных спецслужб как регулирующий.

«Вот это иезуитское изобретение, согласно которому есть тысячи людей, которые взяли на себя познание добра и зла, и есть миллиарды счастливых младенцев… Вот этого счастливого идиота предлагается делать и делалось в Парагвае… консерваторы пытаются противопоставить этому так называемый проект «Омега», согласно которому за нарушение общественной дисциплины можно застрелить в общественном транспорте и так далее. Это конкурирует как-то, но побеждает-то эта тенденция. И самое главное в ней — превратить человека в «машину необходимости», — добавил политолог.

По его словам, коммунисты говорили всегда о необходимости выхода человека из царства необходимости в царство свободы. Значит, Россия должна заявить, что она фундаментально стоит на позиции отстаивания царства свободы, а также о том, что человек — не есть «машина необходимости».

«Речь-то идет о том у них… и я должен здесь сказать, я слышал это не раз на очень высоких уровнях, что вид хомо сапиенс зашел в тупик, стал сухой ветвью на древе эволюции, что сухую ветвь надо отсечь, и что тогда, может быть, произойдет нечто другое, и что борьба за новый мир есть борьба с видом хомо сапиенс. Мне об этом говорили советские академики, близкие Михаилу Сергеевичу Горбачеву, а также западные. Мне прямо говорили, что смысл перестройки гораздо глубже, что это турбулентность, которая по значению равна переходу от палеолиту к неолиту, и что мы делаем ставку на новый вид», — заявил Кургинян.

По его словам, эта ставки и видны во всех этих гендерных извращениях, которые навязывает всему миру Запад. И эти мелочи в виде трансгуманизма есть часть общего процесса, суть которых в том, чтобы поставить крест на виде хомо сапиенс. И мы должны этому противопоставить нечто иное — восхождение нисхождению.