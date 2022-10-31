Чебоксары, , 07:02 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, которого подозревают в стрельбе из револьвера. Подозреваемый попытался скрыться, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

39-летнего мужчину задержали рано утром 28 октября по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах. По данным правоохранителей, он вышел из ночного клуба, размахивая револьвером, а при виде стражей порядка попытался скрыться. Его задержали после «непродолжительной погони».

В ходе разбирательств правоохранители установили, что в ту ночь чебоксарец отдыхал в ночном клубе, но своим поведением мешал посетителям. По данным МВД по Чувашии, когда охрана попросила мужчину уйти, то он достал револьвер и выстрелил.

В полиции сообщают, что у чебоксарца был охолощённый револьвер импортного производства. Подозреваемый пояснил, что купил его в Москве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В ведомстве отмечают, что чебоксарец имеет судимость за имущественные преступления.

Напомним, что в августе 2022 года в Чебоксарах завели уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в стрельбе из пневматического пистолета из окон многоэтажки. В результате ранение в плечо получила женщина.

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Как сообщало ИА REGNUM , в октябре 2022 года Чувашский линейный отдел МВД России на транспорте отмечал, что в Нижегородской области неизвестный выстрелил из ружья по лодке с двумя рыбаками.

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