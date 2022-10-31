Иваново, 31 октября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. До 25 ноября 2022 года кредитор должен исправить недочёты банкротного иска, поданного к ООО «Ивановский станкостроительный завод». Соответствующее требование отражено в определении судьи Гушло, к которой поступило данное исковое заявление, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление подано в арбитраж Ивановской области от ООО «Адарама» из Санкт-Петербурга 25 октября 2022 года, а 27 октября дело оставили без движения. Сумма заявленных претензий составляет 646 861 рубль.

В ЕГРЮЛ завод фигурирует с 2014 года. Компания работает в сфере производства металлообрабатывающего оборудования. Владельцем юрлица является ООО «Стан» из Москвы, учрежденное в 2009 году. Владельцы «Стана» — ООО «Инвескон», АО «Механика» и Руслан Звягинцев.

По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год компания «Ивановский станкостроительный завод» получила выручку в размере 112,8 млн рублей против 169 млн рублей в 2020 году. При этом чистый убыток 2021 года составил 372,1 млн рублей. Убыточной деятельность была также в 2019–2020 годы. Уточняется, что собственный капитал имеет отрицательное значение (–197 млн рублей).

На заводе трудятся почти 300 человек.