Белгород, , 06:58 — REGNUM Сотрудников ритуальной службы, выкинувшей цинковые гробы на одну из городских свалок, разыскивают сотрудники полиции в Белгороде. Об этом 30 октября сообщил мэр города Антон Иванов в своём телеграм-канале.

Администрация города Белгорода Марина Каширская © ИА REGNUM

«Полиция делает всё возможное, чтобы найти сотрудников ритуальной службы, которые выбросили на мусорку цинковые гробы. Обязательно встречусь с ними, когда их найдут. Суд решит, какое наказание они могут понести по закону», — написал мэр Белгорода.

При этом глава города крайне возмущён поступком неизвестных лиц, усомнившись в том, что у этих людей есть сердце. Иванов уточнил, что виновные никогда не смогут участвовать в церемониях прощания с погибшими героями.

Напомним, жалоба на сотрудников неизвестной ритуальной службы поступила от жителей Белгорода, обнаруживших на свалке несколько цинковых гробов, а также иконы и пакеты. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту. Поиск виновных в проступке продолжается уже несколько дней.